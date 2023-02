Die meistgehandelten Derivate v.10.02.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Adidas

Der deutsche Sportartikel-Hersteller Adidas muss in 2022 einen Gewinneinbruch verkraften. Vorläufige Zahlen für 2022 ergeben eine Umsatzsteigerung von 6% auf 22,5 Milliarden Euro. Der operative Gewinn brach gleichzeitig von 2 Milliarden im Vorjahr auf 669 Millionen Euro in 2022 ein. Hauptgrund ist die Kündigung der Partnerschaft mit dem umstrittenen US-Rapper Kanye West. Adidas und West entwarfen die gemeinsame Modekollektion Yeezy. Nach der Kündigung durch Adidas prüft das Unternehmen, wie es mit den noch nicht verkauften Yeezy-Produkten weitergehen soll. Im schlimmsten Fall droht eine Abschreibung von 500 Millionen Euro. Für 2023 erwarten die Herzogenauracher zusätzliche Einmalkosten von 200 Millionen Euro. Die Adidas-Aktie gab gestern um 10% nach und steht aktuell bei 138,28 Euro. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Adidas verkauft.





Für die Aktie des deutschen Halbleiter-Herstellers Infineon ging es im Januar um beinahe 20% nach oben. Anfang Februar erreichte die Aktie mit 36,93 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch. In den letzten Handelstagen tendierte der Kurs seitwärts und notiert aktuell bei 35,77 Euro. Damit ist noch Luft nach oben zum durchschnittlichen Analysten-Kursziel von 41,47 Euro. Anleger kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Infineon.Nachdem der Silberpreis im Herbst eine Rally aufs Parkett legte, stagnierte er zuletzt um die 24 US-Dollar Marke. Seit den Leitzinserhöhungen von Fed und EZB geht es für den Silberpreis um 6,5% nach unten auf 22,14 US-Dollar. Im Jahresvergleich steht nun noch ein leichtes Plus von 1,2% zu Buche. Stuttgarter Derivateanleger steigen in einen Knock-out-Call auf Silber ein.

