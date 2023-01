Die meistgehandelten Derivate v.10.01.2023

1. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom

Die Aktie der Deutschen Telekom scheint weiterhin ein Favorit auf den Watchlisten der Anleger zu sein. Zuletzt gab es gute Zahlen der US-Tochter T-Mobile US. Analysten sehen weitergehend Potential und stufen den Telekommunikationskonzern auf buy. Stuttgarter Derivateanleger kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom.





Aktionäre des Facebook-Konzerns Meta Platforms hatten es 2022 nicht leicht. Am Jahresende stand ein Minus von ca. 60% zu Buche. Aktuell sind Technologieaktien jedoch wieder gefragter, da Zinsängste derzeit eher schwinden. Anleger erwarten, dass Meta davon mitgezogen wird und kaufen einen Call-Optionsschein Der deutsche Chipzulieferer Siltronic gab kürzlich einen Wechsel auf dem Chefsessel bekannt. Auf den derzeitigen CEO Christoph von Plotho folgt spätestens am 01. Juli der bisherige Merck Group-Manager Michael Heckmeier. Ein Knock-out-Call auf Siltronic wird heute an der Euwax mehrheitlich gekauft.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.