Die meistgehandelten Derivate v. 09.12.22

1. Discount-Call-Optionsschein auf Porsche AG

Die Aktie der Porsche AG befand sich seit ihrem Börsengang im September auf der Überholspur. Zu Wochenbeginn bremsten Gewinnmitnahmen die Aktie allerdings aus. Die Stuttgarter Derivateanleger scheinen den Boxenstopp beendet zu haben und steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf Porsche ein.



2. Discount-Call-Optionsschein auf Lufthans

Die Aktie der Lufthansa hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Im Oktober hob sie dann bei 5,60 Euro ab und erreichte kürzlich mit 7,70 Euro fast wieder ihr Jahreshoch bei 7,88 Euro. Medienberichte über einen bevorstehenden Kauf der italienischen Staatsairline ITA tragen dazu bei, dass die Anleger an der Euwax heute einen Discount-Call-Optionsschein auf die Lufthansa rege handeln.



3. Knock-out-Call auf Tesla

Nachdem die Tesla-Aktie in letzter Zeit keine Begeisterung bei den Anlegern auslöste, wird der Kursverlust von über 40% seit September offenbar zum Einstieg genutzt. In Stuttgart wird diese Woche ein Knock-out-Call auf Tesla rege gehandelt und mehrheitlich gekauft, so auch heute.