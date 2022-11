Die meistgehandelten Derivate v. 09.11.22

1. Call-Optionsschein auf Deutsche Post

Ein Call-Optionsschein auf die Deutsche Post wird von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Gestern vermeldete der Logistikkonzern einen Umsatzanstieg im dritten Quartal von 20% auf 24 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr. Das EBIT konnte um 15,2% auf über 2 Milliarden Euro gesteigert werden. Die Deutsche Post erhöhte daraufhin ihre Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022. Heute gibt die Aktie 1,5% auf 35,60 Euro nach.



2. Knock-out-Call auf Adidas

Dagegen drücken die Derivateanleger an der Euwax bei einem Knock-out-Call auf Adidas auf den Verkaufsbutton. Der bisherige Vorstandsvorsitzende von Puma, Björn Gulden, übernimmt am 1. Januar den Vorstandsvorsitz bei Adidas. Im Rahmen der heutigen Veröffentlichung der Quartalszahlen hat Adidas die Prognosen für das Geschäftsjahr 2022 aufgrund der beendeten Partnerschaft mit dem Rapper Kanye West nach unten angepasst. Dafür erwartet Adidas für 2023 eine starke Gewinnsteigerung. Mit einem Kursplus von über 3% auf 123,90 Euro ist die Adidas-Aktie der größte Tagesgewinner im DAX.



3. Knock-out-Put auf Covestro

Bei den Knock-outs finden die häufigsten Preisfeststellungen in einen Put auf Covestro statt. Der Knock-out-Put auf Covestro wird von den Derivateanlegern an der Euwax gekauft. Die Covestro-Aktie ist zur Mittagszeit mit einem Minus von über 4% auf 35,15 Euro der größte Tagesverlierer im DAX.