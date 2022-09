Die meistgehandelten Derivate v. 09.09.22

1. Knock-out-Call auf Deutsche Lufthansa

Bei den Knock-outs steigen die Derivateanleger in Stuttgart in einen Knock-out-Call auf die Deutsche Lufthansa ein. Der Milliardär, Klaus-Michal Kühne plant über seine Kühne Holding AG, die gegenwärtige Beteilung an der Lufthansa von 15,01% weiter aufzustocken. Die DZ-Bank hat die Lufthansa in ihre „Equity Ideas“ Liste aufgenommen. Die Bank sieht den fairen Wert der Aktie bei 9 Euro. Die Aktie der Deutschen Lufthansa legt 2% auf 6,24 Euro zu.



2. Call-Optionschein auf Deutsche Telekom

Ein Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom wird von den Derivateanlegern an der Euwax zum Wochenabschluss gekauft. Die Telekom-Tochter, T-Mobile plant eigene Aktien im Volumen von bis zu 14 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Die Telekom-Aktie legt in einem freundlichen Börsenumfeld 2,6% auf 19,24 Euro zu.



3. Call-Optionsschein auf Kraft Heinz

Ebenfalls kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf den Lebensmittelkonzern Kraft Heinz. Der Konzern bestätigte am Mittwoch seine Einschätzung, im Gesamtjahr eine hohes einstelliges Nettoumsatzwachstum und ein bereinigtes EBITDA zwischen 5,8 und 6,0 Milliarden US-Dollar zu erzielen. Für die Aktie geht es heute dagegen 2,1% auf 36,12 Euro bergab.