Die meistgehandelten Derivate v. 09.08.22

1. Call-Optionsschein auf NVIDIA

Aus einem Call-Optionsschein auf NVIDIA steigen die Stuttgarter Derivateanleger aus. Der Halbleiterentwickler verkündete gestern vor Börsenbeginn in den USA eine Umsatzwarnung. Für das abgelaufene Quartal werde der Umsatz lediglich bei 6,7 Milliarden US-Dollar liegen, zuvor wurde ein Umsatz von 8,1 Milliarden US-Dollar erwartet. Als Grund führt NVIDIA den Einbruch beim Verkauf von Grafikarten an. Gegenüber dem Vorjahresquartal ist der Umsatz mit Grafikkarten um 33% auf 2,04 Milliarden US-Dollar gesunken. Seit der Umsatzwarnung hat die NVDIA-Aktie beinahe 10% verloren.



2. Call-Optionsschein auf JPMorgan Chase & Co

Dagegen steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf die von Jamie Dimon geführte US-Großbank JPMorgan Chase & Co ein. Im vergangenen Quartal sank der Nettogewinn bei JPMorgan um 28% auf rund 8,6 Milliarden US-Dollar. Auch die anderen US-Großbanken hatten rückläufige Gewinne zu verzeichnen. Die Aktie von JPMorgan notiert heute knapp 1% schwächer bei 112,10 Euro.



3. Call-Optionsschein Alphabet

Unter den meistgehandelten verbrieften Derivaten befinden sich heute auch mehrere Optionsscheine auf Alphabet. Der am häufigsten gehandelte Call-Optionsschein auf die Google-Muttergesellschaft wird von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Die Alphabet-Aktie gibt in einem schwächeren Marktumfeld um 0,4% auf 114,95 Euro nach.