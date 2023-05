Die meistgehandelten Derivate v.09.05.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Puma

Weiterhin im Fokus der Anleger steht die Puma-Aktie. Im Wochenvergleich rutscht der Aktienkurs um 3,2% ab, davon allein heute knapp 2% auf 51,58 Euro. Damit entfernt sich der Kurs ein weiteres Stück vom durchschnittlichen Analysten-Kursziel von 75,83 Euro. Stuttgarter Derivateanleger sehen Einstiegschancen und kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Puma.





Aktuell machen Gerüchte die Runde, dass der spanische Energie-Konzern Iberdrola den deutschen Energieversorger RWE übernehmen möchte. Letztlich dementierte ein Iberdrola-Sprecher die Berichte. Derzeit steht der Börsenwert der Spanier mit 76 Milliarden Euro gegenüber den 31 Milliarden Euro von RWE. Die RWE-Aktie klettert im Zuge der Gerüchte in der Spitze um fast 3%, muss die Kursgewinne allerdings im Handelsverlauf größtenteils abgeben. Aktuell steht ein Kursplus von 0,44% bei 41,50 Euro auf der Kurstafel. An der Euwax ist ein Call-Optionsschein auf RWE gefragt.Die Aktie des deutschen Zuckerproduzenten Südzucker stieg in den letzten vier Wochen um 21% an. Heute kommen weitere 0,5% auf 18,67 Euro hinzu. Damit summiert sich der Kurszuwachs in den letzten 12 Monaten auf 60%. Das Analysten-Kursziel von 17,35 Euro wurde somit bereits übertroffen. Anleger sehen weiteres Kurspotential und steigen in einen Faktor 3x Long-Knock-out auf Südzucker ein.

