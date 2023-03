Die meistgehandelten Derivate v. 09.03.23

1. Call-Optionsschein auf Rheinmetall

Die Rheinmetall-Aktie erreicht diese Woche mit 261 Euro ein neues Allzeit-Hoch und steht kurz vor dem Aufstieg in den DAX. Wie das Unternehmen bekannt gab, geht Rheinmetall eine Kooperation mit einem Partner aus Usbekistan ein. Die Unternehmen wollen ein neues Zylinderkurbelgehäuse für die Automobil-Industrie entwickeln. Ein erster Auftrag im unteren zweistelligen Millionenbereich sei bereits eingegangen. Die Rheinmetall-Aktie verliert heute 1,2% und kostet aktuell 256,30 Euro. Anleger verkaufen einen Call-Optionsschein auf Rheinmetall.





Der Duft- und Aromenhersteller Symrise steht zusammen mit einigen Wettbewerbern im Verdacht von Preisabsprachen. Mehrere Wettbewerbshüter ermitteln in der Branche. Die Symrise-Aktie verliert am Mittwoch in der Spitze bis zu 4%. Die Verluste konnten aber aufgrund eines optimistischen Jahresausblicks wieder aufgeholt werden. Heute geht es um 1,3% auf 94,56 Euro runter. Ein Call-Optionsschein auf Symrise wird an der Euwax rege gehandelt.In den letzten Tagen sah alles danach aus, als ob die Porsche-Aktie einen Angriff auf ihr Allzeit-Hoch von 118,40 Euro starten würde. Nun scheint der Aktie etwas die Luft auszugehen. Heute geht es um 0,93% auf 116,70 Euro nach unten. Stuttgarter Derivateanleger bleiben dennoch optimistisch und kaufen einen Knock-out-Call auf Porsche.

