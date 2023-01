Die meistgehandelten Derivate v.09.01.23

1. Call-Optionsschein auf Münchener Rück

Die Münchener Rück-Aktie stieg in den letzten Wochen von 300 Euro auf ein neues Fünfjahreshoch von 326,40 Euro. Das Management des Rückversicherers zeigt sich für 2023 optimistisch und erwartet, dass das Unternehmen von steigenden Zinsen profitiert. An der Euwax steht für Derivateanleger heute ein Call-Optionsschein auf die Münchener Rück weit oben auf der Kaufliste.





Die Aktie des Telekommunikationsunternehmens Freenet hat das Jahr 2022 mit einem Minus von ca. 10% abgeschlossen. In der ersten Handelswoche profitierte die Freenet-Aktie vom starken Jahresauftakt und legte ein Wochenplus von fast 7% aufs Parkett. Stuttgarter Derivateanleger nehmen ihre Gewinne mit und verkaufen einen Knock-out-Call auf Freenet Einen starken Jahresstart legte die Aktie des Chemieunternehmens Covestro hin. Aktuell steht ein Wochenplus von 18% zu Buche. ACU Analysten zeigen sich vor dem Hintergrund sinkender Energiepreise optimistisch für die Chemiebranche. Vermutlich in Erwartung von Gewinnmitnahmen steigen Anleger in Stuttgart heute in einen Knock-out-Put auf Covestro ein.

