1. Discount-Call-Optionsschein auf Berkshire Hathaway

Star-Investor Warren Buffett feierte in der letzten Woche seinen 93. Geburtstag. Nun kommt ein weiterer Grund zum Feiern hinzu, die B-Aktie seiner Investmentfirma Berkshire Hathaway erreichte diese Woche mit 366,35 US-Dollar ein neues Rekord-Hoch. Heute notiert sie bei 361,80 US-Dollar etwas tiefer. Stuttgarter Derivateanleger handeln rege einen Discount-Call-Optionsschein auf Berkshire Hathaway.



2. Discount-Call-Optionsschein auf Newmont Mining

Der Goldpreis kam seit seinem Jahreshoch im Mai um ca. 8 % zurück. Das wirkt sich auf den weltweit größten Goldproduzenten Newmont Mining aus. Dessen Aktie nähert sich weiter ihrem 12-Monats-Tief aus dem letzten November von 37,45 US-Dollar an. Aktuell kostet eine Aktie des Bergbau-Konzerns 38,50 US-Dollar und damit 0,37 % mehr als am Vortag. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Newmont Mining überwiegend verkauft.



3. Knock-out-Call auf LVMH

LVMH war in den letzten Jahren einer der Lieblinge unter Anlegern. In den vergangenen fünf Jahren kletterte der Aktienkurs des französischen Luxusgüter-Herstellers um über 200 % und erreichte im April bei 904 Euro sein Allzeit-Hoch. Seit 2021 war LVMH zudem das wertvollste europäische Unternehmen. Diesen Titel mussten die Franzosen nun aber an Novo Nordisk abtreten. Die LVMH-Aktie verliert diese Woche über 9 % an Wert und kostet aktuell 730 Euro. Anleger nutzen den Kursrückgang und steigen in einen Knock-out-Call auf LVMH ein.

1. Discount-Call-Optionsschein auf Berkshire Hathaway

Star-Investor Warren Buffett feierte in der letzten Woche seinen 93. Geburtstag. Nun kommt ein weiterer Grund zum Feiern hinzu, die B-Aktie seiner Investmentfirma Berkshire Hathaway erreichte diese Woche mit 366,35 US-Dollar ein neues Rekord-Hoch. Heute notiert sie bei 361,80 US-Dollar etwas tiefer. Stuttgarter Derivateanleger handeln rege einen Discount-Call-Optionsschein auf Berkshire Hathaway.



2. Discount-Call-Optionsschein auf Newmont Mining

Der Goldpreis kam seit seinem Jahreshoch im Mai um ca. 8 % zurück. Das wirkt sich auf den weltweit größten Goldproduzenten Newmont Mining aus. Dessen Aktie nähert sich weiter ihrem 12-Monats-Tief aus dem letzten November von 37,45 US-Dollar an. Aktuell kostet eine Aktie des Bergbau-Konzerns 38,50 US-Dollar und damit 0,37 % mehr als am Vortag. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Newmont Mining überwiegend verkauft.



3. Knock-out-Call auf LVMH

LVMH war in den letzten Jahren einer der Lieblinge unter Anlegern. In den vergangenen fünf Jahren kletterte der Aktienkurs des französischen Luxusgüter-Herstellers um über 200 % und erreichte im April bei 904 Euro sein Allzeit-Hoch. Seit 2021 war LVMH zudem das wertvollste europäische Unternehmen. Diesen Titel mussten die Franzosen nun aber an Novo Nordisk abtreten. Die LVMH-Aktie verliert diese Woche über 9 % an Wert und kostet aktuell 730 Euro. Anleger nutzen den Kursrückgang und steigen in einen Knock-out-Call auf LVMH ein.