Die meistgehandelten Derivate v. 08.08.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf ASML

An den Aktienmärkten dominieren rote Vorzeichen. Auch ASML fällt 1,5 % zurück. In Stuttgart wird der Hersteller für Lithographiesysteme ebenfalls aus den Depots genommen. Derivateanleger verkaufen einen Discount-Call-Optionsschein. ASML nähert sich derzeit den Sommertiefs um 610 Euro. Die Aktie befindet sich seit den Quartalszahlen Ende Juli in einer leichten Korrektur.





Neben ASML verkaufen Anleger auch einen Discount-Call-Optionsschein auf AMD . Der Schein hat sich vom Jahrestief zum Jahreshoch mehr als verdreifacht. Nun nehmen Derivateanleger verstärkt Gewinne mit. AMD fiel nach den Quartalszahlen im Juli zurück, nachdem die Aktie 2023 rund um K.I zu den großen Gewinnern gehörte.Mit Alphabet befindet sich auch die dritte Aktie in unserer Auswahl im großen Bereich „K.I“ - allerdings eher im Segment der Dienstleistung und Software. Anders als beispielsweise Apple zeigt Alphabet als Mega-Cap keine Anzeichen von Schwäche. Die Aktie zog nach den Quartalszahlen weiter an. In Stuttgart setzt man mit einem Call-Optionsschei n auf Alphabet.

