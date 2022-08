Die meistgehandelten Derivate v. 08.08.22

1. Discount-Call-Optionsschein auf Alphabet

Die Anleger an der Euwax kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Alphabet. Alphabet konnte im abgelaufenen Quartal seinen Umsatz um 13% auf rund 69,7 Milliarden US-Dollar steigern. Das stärkste Wachstum verzeichnete Google in seinem Geschäftsfeld Google Cloud mit einer Umsatzsteigerung von über 35% auf rund 6,3 Milliarden Euro. Der operative Gewinn stieg geringfügig auf knapp 19,5 Milliarden US-Dollar. Die Alphabet-Aktie legt 0,5% auf 115,80 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf Meta Platforms

Dagegen verkaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf die Facebook-Muttergesellschaft Meta Platforms. Erstmals seit dem Börsengewinn verzeichnete Meta Platforms einen Umsatzrückgang. Der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal ist um knapp 1% auf 28,8 Milliarden US-Dollar gefallen. Der Nettogewinn sank von rund 10,4 Milliarden US-Dollar auf knapp 6,7 Milliarden US-Dollar. Die Meta-Aktie legt 1% auf 165,10 Euro zu.



3. Knock-out-Call auf den "Der Aktionär Power 4 a World Index"

Zum Wochenauftakt steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Knock-out-Call auf den „Der Aktionär Power 4 a World Index“ ein. In diesem Index sind die Unternehmen Orsted, Varta, BYD und Jinkosolar enthalten. Der Index legt 0,2% auf 99,68 Punkte zu.