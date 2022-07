Die meistgehandelten Derivate v. 08.07.22

1. Call-Optionsschein auf Tesla

In einen Call-Optionsschein auf Tesla steigen die Stuttgarter Derivateanleger zum Wochenabschluss ein. Der Elektroautomobilbauer hat im zweiten Quartal über 258.000 Autos produziert. Die Produktion wurde durch anhaltende Lieferkettenprobleme und COVID-19-bedingte Werksschließungen beeinflusst. Im ersten Quartal wurden noch über 305.000 Autos produziert. Die Tesla-Aktie notiert mit 720,20 Euro nahezu unverändert.



2. Faktor-Long-Zertifikat auf BYD

Auf den chinesischen Automobilhersteller BYD kaufen die Derivateanleger an der Euwax ein Faktor-4X-Long Zertifikat. BYD hat im ersten Halbjahr insgesamt über 641.000 Elektroautos und Plug-In-Hybride verkauft. Gestern erreichte die Aktie mit 41,85 Euro ein neues All-Time-High, heute geht es für die Aktie auf 40,45 Euro abwärts.



3. Call-Optionsschein auf K+S

In einen Call-Optionsschein auf den Düngemittelhersteller K+S steigen die Derivateanleger an der Euwax ebenfalls ein. Der Kursrutsch vom Mehrjahreshoch von Mitte April bei 36,39 Euro auf aktuell 20,85 Euro erachten einige Derivateanleger offenbar als Einstiegschance.