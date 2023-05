Die meistgehandelten Derivate v. 08.05.2023

1. Discount-Call-Optionsschein auf Puma

Der Sportartikelhersteller Puma und die Formel 1 kooperieren zukünftig. Die Herzogenauracher sicherten sich ab 2024 die Rechte zum exklusiven Verkauf offizieller Fanartikel der Formel 1 Teams an den Rennstrecken. Außerdem werden die Formel 1-Mitarbeiter von Puma ausgestattet. Bereits seit den 1980er Jahren engagiert sich der Sportartikelhersteller im Motorsport und gilt als führender Hersteller von Rennbekleidung. Die Puma-Aktie verbilligt sich heute um 0,35% und kostet derzeit 51,90 Euro. Stuttgarter Derivateanleger steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf Puma ein.



2. Discount-Call-Optionsschein auf SAP

Die Aktie des deutschen Software-Herstellers SAP setzt ihre Rallye fort. Seit Jahresbeginn stieg der Kurs um 27%. Auch heute geht es weiter nach oben. Die SAP-Aktie klettert um 1,3% auf 123,46 Euro. Sie nähert sich damit dem durchschnittlichen Analysten-Kursziel von 126,08 Euro immer weiter an. An der Euwax ist ein Discount-Call-Optionsschein auf SAP gefragt.



3. Faktor 2x Long-Knock-out auf Hapag-Lloyd

Der Logistiker Hapag-Lloyd zahlt für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Rekorddividende von 63 Euro. Für das laufende Geschäftsjahr müssen Aktionäre aber vermutlich kleinere Brötchen backen. Voraussichtlich am 11. Mai veröffentlicht das Logistikunternehmen Hapag-Lloyd seine Quartalszahlen für das erste Quartal 2023. Experten gehen davon aus, dass der Umsatz um 35% auf 5,16 Milliarden Euro zurückging. Ebenfalls wird ein Rückgang beim Gewinn je Aktie erwartet. Im Vorjahresquartal lag dieser bei 23,71 Euro. Für das abgelaufene Quartal wird von 6,91 Euro ausgegangen. Die Hapag-Lloyd-Aktie steigt um 0,55% auf 198,40 Euro. Anleger kaufen einen Faktor 2x Long-Knock-out auf Hapag-Lloyd.