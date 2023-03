Die meistgehandelten Derivate v. 08.03.23

1. Call-Optionsschein auf Tesla

Nachdem sich die Tesla-Aktie seit Jahresbeginn um beinahe 100% verteuerte, werden die ersten Anlaysten skeptisch gegenüber weiteren Kurschancen. Analysten von Berenberg stufen Tesla auf hold herunter, bei einem Kursziel von 210 US-Dollar. Für die Tesla-Aktie geht es heute um 1,25% nach unten. Sie kostet aktuell 185,37 US-Dollar. Anleger nutzen den Kursrücksetzer und steigen in einen Call-Optionsschein auf Tesla ein.



2. Discount-Call-Optionsschein auf Volkswagen

Volkswagen-Finanzchef Arno Antlitz ruft in einem Interview ein “Jahr der Produktivität” für den Autobauer aus. Der Konzern möchte in 2023 seine Produktionsprozesse optimieren, um die gestiegenen Rohstoff-Kosten auszugleichen. VW-Mitarbeiter dürfen sich über eine Erhöhung ihrer Bonuszahlung auf 3.630 Euro freuen. Gute Nachrichten kommen auch von TRATON, an dem Volkswagen mit 90% beteiligt ist. Mit 2,07 Milliarden Euro lag der Gewinn etwas höher als erwartet. Die Volkswagen-Aktie steigt um 1,17% auf 139,88 Euro. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Volkswagen rege gehandelt.



3. Knock-out-Call auf Porsche AG

Seit ihrem IPO im September 2022 konnte die Aktie der Porsche AG 43% Kursgewinn erzielen. Auch heute geht es weiter nach oben. Aktuell kostet eine Porsche-Aktie 118 Euro und damit 2,34% mehr als am Vortag. Damit steht sie nahe ihrem bisherigen Hoch von 118,40 Euro. Stuttgarter Derivateanleger sehen weiteres Potential und kaufen einen Knock-out-Call-Optionsschein auf Porsche.