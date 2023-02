Die meistgehandelten Derivate v.08.02.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Bayer (WKN MD8CCN)



Beim deutschen Chemie- und Pharmakonzern kehrt keine Ruhe ein. Nachdem der britische Investor Bluebell eine vorzeitige Ablösung des CEOs Werner Baumann forderte, schließen sich nun erste deutsche Investorenvertreter an. So fordern sowohl die Union Investment als auch die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz ebenfalls die Neubesetzung des Chefsessels bei Bayer. Die Bayer-Aktie setzt ihren Aufwärtstrend fort und steigt heute um 0,85% auf 59,48 Euro. Suttgarter Derivateanleger steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf Bayer ein.





In den letzten Wochen wurde bekannt, dass in der Tech-Branche Massenentlassungen anstehen. Davon betroffen sind auch die Mitarbeiter beim US-amerikanischen Cloud-Computing Spezialisten Salesforce. Die Salesforce-Aktie stieg in den letzten vier Wochen um 20% und steht aktuell bei 169,99 US-Dollar. Im Jahresvergleich steht dennoch ein Minus von 16,5% zu Buche. Analysten schätzen die Aussichten für die Salesforce-Aktie optimistisch ein und geben ein durchschnittliches Kursziel von 197,63 US-Dollar an. An der Euwax ist ein Call-Optionsschein auf Salesforce gefragt.Die Aktie des deutschen Photovoltaik-Unternehmens SMA Solar steht aktuell bei 81,10 Euro und beschert ihren Aktionären damit ein Jahresplus von 171%. Die Analysten von Jefferies & Company stuften SMA Solar kürzlich von hold auf buy, mit einem Kursziel von 85 Euro. Grundlage für diese Einschätzung ist eine starke Auftragslage und eine hohe Auslastung. Heute geht es um 5,9% auf 83,90 Euro nach oben. Anleger handeln einen Faktor 3x Long-Knock-out auf SMA Solar sehr rege.

