Die meistgehandelten Derivate v. 07.12.22

1. Knock-Out-Call auf Tesla

Die Tesla-Aktie gehörte in den vergangenen Wochen zu den Verlierern am Markt. Im September stand ein Kurs von über 300 Euro zu Buche, aktuell ist die Tesla-Aktie für 168,20 Euro zu haben. Erste Analysten trauen Tesla ein Erholungspotential zu und stufen die Aktie herauf. Die Stuttgarter Derivateanleger ziehen mit und steigen heute in einen Knock-Out-Call auf Tesla ein.



2. Discount-Call-Optionsschein auf Porsche

Nach ihrem Börsengang im September gab die Porsche AG an der Börse Gas und erfreute ihre Anleger mit einem Kursplus von über 30%. Nun scheint etwas die Luft raus zu sein und auch der angekündigte Aufstieg in den DAX kann die Aktie nicht stützen. An der Euwax wird ein

Discount-Call-Optionsschein auf die Porsche-Aktie verkauft.



3. Discount-Zertifikat auf LVMH

Der Luxusgüterbranche scheinen die weltweiten Probleme und Krisen nichts anzuhaben. Analysten rechnen mit einem weiteren Rekordjahr. Davon profitiert pünktlich zum Weihnachtsgeschäft mit LVMH auch das Schwergewicht der Branche. Anleger handeln heute rege ein Discount-Zertifikat auf die LVMH-Aktie.