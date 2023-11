Die meistgehandelten Derivate v. 07.11.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Apple

Apple präsentierte jüngst seine Quartalszahlen, diese entsprachen im Großen und Ganzen den Erwartungen. Während der Umsatz mit 89,5 Milliarden US-Dollar unter dem Vorjahresniveau von 90,15 Milliarden US-Dollar lag, steigerte der iPhone-Konzern seinen Gewinn je Aktie von 1,26 auf 1,46 US-Dollar. Für das anstehende Weihnachtsgeschäft erwartet der Tech-Riese einen ähnlichen Umsatz wie im Vorjahr. Anleger zeigten sich am Freitag enttäuscht von den Prognosen und ließen den Aktienkurs um rund 1,5 % nachgeben. Mittlerweile wurden die Verluste wieder aufgeholt, aktuell kostet ein Anteilsschein 178,49 US-Dollar und damit knapp 4,8 % mehr als vor Wochenfrist. Anleger steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf Apple ein.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Xpeng

Nachdem die Aktie des chinesischen Elektrofahrzeug-Herstellers Xpeng Ende Juli ihr Jahreshoch bei 23,61 US-Dollar erreichte, ging es in der Folge bis auf rund 14 US-Dollar wieder nach unten. Nun erhalten die Xpeng-Papiere Rückenwind von Analysten, die im Vorfeld der für nächste Woche erwarteten Quartalszahlen eine Umsatzsteigerung von 29,65 % auf 8,85 Milliarden CNY prognostizieren. Für das Gesamtjahr gehen die Experten davon aus, dass der Verlust je Aktie von 10,67 CNY auf 8,172 CNY reduziert wird. Im Wochenvergleich klettert der Aktienkurs um über 14 %, heute kommen weitere 0,9 % auf 17,59 US-Dollar hinzu. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Xpeng mehrheitlich gekauft.

3. Knock-out-Call auf Brent Crude Oil

Nach einem Zwischenhoch im Sommer kommt der Ölpreis in den letzten Wochen wieder zurück. So verbilligte sich die Sorte Brent Crude im letzten Monat um 3,5 % auf 83,60 US-Dollar. Stuttgarter Anleger spekulieren auf eine Trendwende und steigen in einen Knock-out-Call auf Brent Crude Oil ein.

