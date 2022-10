Die meistgehandelten Derivate v. 07.10.22

1. Faktor-Long-Zertifikat auf BYD

Ein Faktor-4X-Long Zertifikat auf den chinesischen Automobilhersteller BYD wird von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Im September konnte BYD über 200.000 PKW‘s ausliefern. Im Vormonat waren es knapp 174.000 PKW’s. Damit hat BYD im August und September mehr Fahrzeuge als Tesla - im Zeitraum Juli bis September (343.840 Fahrzeuge) ausgeliefert. Die BYD-Aktie gibt knapp 1,4% auf 25,90 Euro nach.



2. Knock-out-Put auf Heidelberg Cement

Die häufigsten Preisfeststellungen bei den Knock-out-Produkten finden zum Wochenabschluss in einem Put auf Heidelberg Cement statt. Der Knock-out-Put wird von den Derivateanlegern gekauft. Heidelberg Cement wird sich in Heidelberg Materials umbenennen. Seit Jahresbeginn hat die Aktie um knapp 35% nachgegeben. Heute geht es weitere 1,6% auf 40,75 Euro abwärts.



3. Discount-Call-Optionsschein auf SPDR Gold Shares ETF

Seit Mittwoch steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Discount-Call-Optionsschein auf den größten börsennotierten Gold-ETF ein. Der SPDR Gold Shares ETF verwaltet gegenwärtig über 946 Tonnen Gold. Die Feinunze Gold notiert seit Dienstag in einer engen Handelsspanne von 1.700 bis 1.725 US-Dollar.