1. Discount-Call-Optionsschein auf Microsoft



Die EU verschärft im Rahmen des Digital Markets Act (DMA) ihre Regeln für digitale Plattformen und Chatdienste. Ziel ist, die Marktmacht der Tech-Riesen zu beschränken und den Wettbewerb zu fördern. Die Wettbewerbshüter definieren hierfür eine „Gatekeeper-Liste“ mit Unternehmen und Produkten, die dem DMA unterliegen. Auf dieser Liste findet sich auch Microsoft mit seinen Produkten Windows und LinkedIn. Die Aktie des Software-Konzerns kostet aktuell 332,04 US-Dollar und damit 0,25 % weniger als am Vortag. Ein Discount-Call-Optionsschein auf Microsoft wird von den Anlegern verkauft.



2. Discount-Call-Optionsschein auf Palo Alto Networks



Nachdem das abgelaufene Quartal für das US-amerikanische IT-Sicherheitsunternehmen Palo Alto Networks besser als gedacht verlief, verbesserte sich auch der Ausblick. Das überzeugt Analysten von JP Morgan, diese belassen die Aktie auf overweight und heben ihr Kursziel von 251 auf 268 US-Dollar an. Nach einem Kursanstieg von ca. 14 % in den letzten beiden Wochen, konsolidieren die Papiere der Kalifornier etwas. Heute geht es 0,55 % auf 243,86 US-Dollar nach unten. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Palo Alto Networks gekauft.



3. Knock-out-Put auf den DAX



In den USA sorgen starke Wirtschaftsdaten für größer werdende Zinssorgen und belasten die Stimmung. Die negativen Vorgaben aus Übersee sorgten zum heutigen Handelsbeginn für ein Minus von 0,25 % im DAX. In der Folge berappelte sich das Aktienbarometer jedoch wieder und kann die Verluste wieder ausgleichen. Stuttgarter Derivateanleger handeln vor allem Knock-out-Puts auf den DAX.