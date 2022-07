Die meistgehandelten Derivate v. 07.07.22

1. Call-Optionsschein auf Shell

Die Derivateanleger an der Euwax steigen in einen Call-Optionsschein auf Shell ein. Der Öl- und Erdgasförderer hat in einem Quartals-Update die Rückgängigmachung von Abschreibungen auf sein Öl- und Gasgeschäft von bis zu 4,5 Milliarden US-Dollar angekündigt. Die Shell-Aktie legt 0,8% auf 23,92 Euro.



2. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom

Dagegen steigen die Stuttgarter Derivateanleger aus dem seit Wochen sehr rege gehandelten Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom aus. Die Analysten der Credit Suisse haben Ihre „Outperform“-Einschätzung für die Aktie bestätigt. Die Aktie der Deutschen Telekom konnte seit Jahresbeginn knapp 17% zulegen, während es für den DAX ungefähr 12% abwärtsging.



3. Knock-out-Call auf Puma

In einen Knock-out-Call auf den Sportartikelhersteller Puma steigen die Anleger an der Euwax ein. Die Analysten der RBC haben das Kursziel für Puma von 100 Euro auf 80 Euro gesenkt, jedoch die Aktie weiter auf „Outperform“ gesetzt. Die Aktie des Unternehmens mit dem Raubtierlogo legt 3% auf 65,50 Euro zu. Seit Jahresbeginn hat die Aktie aber über 37% nachgegeben.