1. Discount-Call-Optionsschein auf Alphabet



Dem Google-Konzern Alphabet machte zu Jahresbeginn der Chatbot ChatGPT zu schaffen. Konkurrent Microsoft integrierte die künstliche Intelligenz in seine Suchmaschine Bing. Alphabet präsentierte daraufhin seinen eigenen Chatbot Bard, der zum Start patzte und in einem Werbevideo eine falsche Antwort gab. Die Alphabet-Aktie verlor daraufhin knapp 20%. In der letzten Woche ging es wieder um 6,5% aufwärts, aktuell kostet die Alphabet-Aktie 95,80 US-Dollar. Anleger machen nach den Kursgewinnen Kasse und verkaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Alphabet.



2. Faktor 3 Long-Knock-out auf Daimler Truck



Der LKW-Hersteller Daimler Truck stellte in den vergangenen Tagen Pläne vor, nach denen er Teile der Produktion seiner Bussparte Evobus ins Ausland verlagern will. Damit sollen die Kosten in Deutschland gesenkt werden. Die deutschen Standorte Mannheim und Neu-Ulm sollen in diesem Zuge jedoch gestärkt werden. Das Unternehmen möchte in beide Standorte insgesamt 150 Millionen Euro investieren, dabei soll Mannheim zukünftig die Produktion von Elektro-Bussen übernehmen. In Neu-Ulm werden weiterhin die Reisebusse der Marke Setra produziert. Für die Daimler Truck-Aktie geht es heute um 1,83% nach oben. Ein Anteilsschein kostet derzeit 33,08 Euro. An der Euwax wird ein Faktor 3 Long-Knock-out auf Daimler Truck rege gehandelt.



3. Knock-out-Call auf Zalando



Der Online-Händler Zalando legt seine Zahlen für 2022 vor. Demnach ging der Umsatz um 0,1% auf 10,36 Milliarden Euro zurück. Das entspricht in etwa den eigenen Prognosen. Der Gewinn ging von 235 Millionen Euro auf 16,8 Millionen Euro zurück. Beim Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr setzt sich das Unternehmen moderate Ziele und möchte beim Wachstum ein Ergebnis von -1 bis +4% erreichen. Der Gewinn soll auf 280 bis 350 Millionen Euro gesteigert werden. Die Zalando-Aktie gewinnt heute 4,5% und kostet aktuell 40,61 Euro. Stuttgarter Derivateanleger handeln eifrig einen Knock-out-Call auf Zalando.