Die meistgehandelten Derivate v.07.02.23

1. Faktor 3x Long-Knock-out auf Nel ASA

Das norwegische Wasserstoff Unternehmen Nel ASA trennt sich überraschend von seiner Beteiligung an Hyon SA. Die Beteiligung an dem ebenfalls im Wasserstoff-Bereich tätige Unternehmen lag bei 17,7% die nun komplett verkauft wurden. Eine Begründung für den Verkauf blieb das Unternehmen schuldig. Die Nel ASA-Aktie steht im Wochenvergleich mit 1,66 Euro ca. 11% im Plus. An der Euwax ist ein Faktor 3x Long auf Nel ASA gefragt.





Die Aktie des deutschen Mobilfunkunternehmens Freenet konnte vom allgemein starken Jahresauftakt nicht profitieren. Im Monatsverlauf steht ein kleines Plus von 3,2%. Aktuell notiert die Freenet-Aktie bei 22,56 Euro. Analysten zeigen sich optimistisch und stufen Freenet bei einem durchschnittlichen Kursziel von 27,16 Euro auf buy. Stuttgarter Derivateanleger steigen in einen Knock-out-Call auf Freenet ein.Apple legte letzte Woche eher enttäuschende Quartalszahlen vor. Der Aktienkurs gab in der Folge ca. 3,5% nach. Die Enttäuschung hielt nicht lange an, in den letzten Tagen ging es für die Apple-Aktie wieder um 6,5% nach oben. Aktuell kostet eine Aktie 151,86 US-Dollar. Zum durchschnittlichen Kursziel der Analysten von 162,75 US-Dollar ist also noch etwas Luft nach oben. Anleger kaufen heute einen Discount-Call-Optionsschein auf Apple

Disclaimer:

