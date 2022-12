Die meistgehandelten Derivate v. 06.12.22

1. K.O-Put auf DAX

Der DAX fällt am Dienstag rund 200 Punkte von seinem Monatshoch zurück. An der EUWAX werden die Anleger auf der Absicherungsseite mutiger und kaufen einen K.O-Put mit hohem Hebel. Mit dem jüngsten Rückgang notiert der DAX seit annähernd einem Monat um 14.400 Punkte. Stärkere Bewegungen sind möglicherweise erst in der kommenden Woche mit wichtigen Notenbanksitzungen in den USA und Europa zu erwarten.



2. Capped-Call auf Lufthansa

Wie schon zum Wochenbeginn wird ein Capped-Call auf die Lufthansa gekauft. Die Aktie war am Montag auf ein 6-Monats-Hoch gestiegen. Spekulationen über einen Einstieg bei der der italienischen Staatsfluglinie ITA Airways und die Reaktivierung des A380 unterstreichen das positive Umfeld für die Lufthansa.



3. Call-Optionsschein auf Alphabet

Alphabet steht als Basiswert in Stuttgart weiterhin hoch im Kurs. Ein Optionsschein auf die Google-Mutter wird gekauft. Am Montag fielen Tech-Aktien in den USA tendenziell zurück. Ein starker Einkaufsmanagerindex unterstrich die stabile Konjunktur, was im Kontext weiterer Zinserhöhungen besonders für Tech-Werte bearish interpretiert wurde. Alphabet notiert in Dollar rund 30 Prozent im Minus, konnte sich aber auf Sicht von 4 Wochen um 20 Prozent erholen.