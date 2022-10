Die meistgehandelten Derivate v. 06.10.22

1. Discount-Call-Optionsschein auf SPDR Gold Shares ETF

Seit gestern Nachmittag steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Discount-Call-Optionsschein auf den größten börsennotierten Gold-ETF ein. Der SPDR Gold Shares ETF weist ein Inventar von über 946 Millionen Tonnen Gold aus. Dies entspricht einer Marktkapitalisierung von beinahe 52 Milliarden US-Dollar. Die Feinunze Gold notiert heute mit 1.714 US-Dollar nahezu unverändert.



2. Knock-out-Call auf Envacis

Die häufigsten Preisfeststellungen bei den Knock-out-Produkten finden in einem Call auf den Wind- und Solarparkbetreiber Encavis statt. Der Knock-out-Call wird von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Die im MDAX notierte Aktie legt um 0,8% auf 19,40 Euro zu. Zuletzt bestätigten die Analysten von Berenberg ihre „Buy“ Einstufung mit einem Kursziel von 21,50 Euro.



3. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom

Bei den Optionsscheinen wird ein Call auf die Deutsche Telekom am häufigsten gehandelt. Die Derivateanleger an der Euwax steigen in den Call ein. Die T-Aktie notiert heute knapp 2% schwächer bei 17,74 Euro und verliert damit stärker als der DAX.