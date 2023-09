1. Discount-Call-Optionsschein auf Symrise



Die Aktie des deutschen Aromastoff-Herstellers Symrise steht heute im Fokus der Derivateanleger. Hintergrund dürfte eine Mitteilung sein, dass die US-amerikanische Investmentgesellschaft BlackRock ihren Stimmrechtsanteil um 0,04 % verringerte. In der Folge gibt die Symrise-Aktie 1,8 % auf 93,34 Euro nach. Anleger nutzen den Rücksetzer zum Einstieg und kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Symrise.



2. Discount-Call-Optionsschein auf Hormel Foods



Der texanische Lebensmittel-Hersteller Hormel Foods öffnete in der Vorwoche seine Bücher zum abgelaufenen Quartal. Bei einem Umsatzrückgang von 2,34 % auf 2,96 Milliarden US-Dollar konnte der Gewinn je Aktie von 0,40 US-Dollar stabil gehalten werden. Damit wurden jedoch die Erwartungen von 0,411 US-Dollar Gewinn je Aktie und 3,04 Milliarden US-Dollar Umsatz verfehlt. In der Folge ging es für die Aktie um ca. 5 % auf 37,65 US-Dollar nach unten. An der Euwax ist heute ein Discount-Call-Optionsschein auf Hormel Foods gefragt.



3. Knock-out-Call auf Commerzbank



Die Commerzbank-Aktie wird heute durch eine Herabstufung der Barclays-Analysten auf sell belastet. Die Experten führen als Begründung an, dass das Geldhaus bisher von den gestiegenen Leitzinsen profitierte und seinen Zinsüberschuss steigern konnte. Allerdings erwarten die Analysten eine Stabilisierung der Leitzinsen und somit eine abschwächende Dynamik des Commerzbank-Zinsüberschusses. Die Aktie der Frankfurter verliert heute 1,2 % und kostet aktuell 9,50 Euro. Stuttgarter Derivateanleger steigen aus einem Knock-out-Call auf die Commerzbank aus.