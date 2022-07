Die meistgehandelten Derivate v. 06.07.22

1. Call-Optionsschein auf Occidental Petroleum

Ein Call-Optionsschein auf den amerikanischen Öl- und Erdgasförderer Occidental Petroleum wird von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Berkshire Hathaway hat seinen Anteil an Occidental Petroleum in den letzten Handelstagen auf 17,4 % erhöht und scheint einen Anteil von 20 % anzusteuern, damit könnte Berkshire einen proportionalen Anteil der Gewinne von Occidental in seine Bücher aufnehmen. Die Occidental-Aktie legt beinahe 4% auf 57,75 Euro zu.



2. Knock-out-Put EUR/USD

Dagegen wird ein Knock-out-Put auf den EUR/USD Dollar von den Derivateanlegern an der Euwax verkauft. In dem Knock-out-Put nehmen die Anleger offensichtlich die aufgelaufenen Gewinne der letzten Handelstage mit. Der Euro ist gegenüber dem Dollar mit 1,0223 auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren gefallen.



3. Knock-out-Call auf Santorius

Ebenfalls verkaufen die Derivateanleger einen Knock-out-Call auf Sartorius. Die Aktie des Laborlieferanten für die biopharmazeutische Industrie und Forschungseinrichtungen war gestern der Tagesgewinner im DAX. Heute geht es für die Aktie mit knapp 3% weiter auf 359,20 Euro nach oben.