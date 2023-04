Die meistgehandelten Derivate v. 06.04.23

1.Faktor-Long auf CEWE Stiftung

In Stuttgart wird am letzten Handelstag der Woche ein Faktor-Long auf die Aktie der CEWE Stiftung heiß gehandelt. Der Schein wird nach einer Empfehlung gekauft. Die Stiftung steht hinter dem Fotodienstleister rund um die CEWE-Fotobücher. Hauck Aufhäuser hat das Kursziel für Cewe nach einer Analystenkonferenz von 95 auf 105 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Fotodienstleister habe laut des Analysten einen ordentlichen Ausblick auf 2023 gegeben.



2.Call-Optionsschein auf Tesla

Nach Vorlage der Absatzzahlen zum ersten Quartal fiel Tesla in dieser Woche wieder unter 200 Dollar. Aktionäre fürchten, dass die Preissenkungen zum Jahreswechsel zu Lasten der Marge gehen. Tesla konnte die Absatzzahlen nur geringfügig ausweiten. Am Mittwoch belasteten Rezessionssorgen die US-Aktienmärkte. In Stuttgart kaufen Anleger den Rücksetzer mit einem Call-Optionsschein.



3.Turbo-Call auf Gold

Gold kann die jüngsten Kursgewinne behaupten und notiert weiter über 2000 Dollar. Damit ist das Rekordhoch weiter in Reichweite. Gold profitiert von den rückläufigen Zinserwartungen an die US-Notenbank FED. In Stuttgart wird wie schon am Mittwoch ein sehr spekulativer Turbo-Call auf Tesla rege gehandelt. Der Hebel liegt hier bei 120.