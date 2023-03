Die meistgehandelten Derivate v. 06.03.23

1. Call-Optionsschein auf Tesla



Der E-Autobauer Tesla drehte in den vergangenen Monaten bereits an der Preisschraube und senkte bei mehreren Modellen die Preise. In den USA wurden nun beim Model S und X erneut die Preise gesenkt. Beide Modelle wurden je nach Konfiguration um 5.000 bis 10.000 US-Dollar günstiger. Die Tesla-Aktie gewinnt 0,3% und kostet aktuell 198,37 US-Dollar. Stuttgarter Derivateanleger kaufen einen Call-Optionsschein auf Tesla.



2. Discount-Call-Optionsschein auf Microsoft



Vor einigen Wochen machte der Chatbot ChatGPT Schlagzeilen. Der Software-Riese Microsoft hat diesen in seine Suchmaschine Bing integriert. Nun erhält der Chatbot mehrere Persönlichkeiten aus denen die Nutzer wählen können. Entsprechend der gewählten Persönlichkeit antwortet der Chatbot zum Beispiel eher sachlich oder kreativ. Die Microsoft-Aktie bleibt unverändert auf 255,25 US-Dollar. Anleger verkaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Microsoft.



3. Knock-out-Call auf Volkswagen



Der deutsche Autokonzern Volkswagen hat ambitionierte Ziele beim Verkauf von Elektro-Fahrzeugen. Thomas Ullbrich, Markenvorstandsmitglied bei den Wolfsburgern, setzte das Ziel des Anteils von vollelektrischen Fahrzeugen beim Gesamtumsatz von 70% auf 80% in 2030. Die VW-Aktie gönnt sich nach einem Wochenplus von 9,5% eine Verschnaufpause und steigt heute leicht um 0,1% auf 141,06 Euro. An der Euwax werden offenbar Gewinne mitgenommen und ein Knock-out-Call auf Volkswagen verkauft.