Die meistgehandelten Derivate v.06.02.23

1. Knock-out-Call auf Infineon Technologies

Der deutsche Chiphersteller Infineon legte am 02. Februar unerwartet gute Quartalszahlen vor. Bei einem Umsatz von 3,95 Milliarden Euro konnte der Gewinn je Aktie von 0,41 Euro im Vorjahreszeitraum auf 0,64 Euro im abgelaufenen Quartal gesteigert werden. Analysten erwarteten einen Gewinn von 0,57 Euro je Aktie bei einem Umsatz von 3,99 Milliarden Euro. Die Infineon-Aktie kletterte in den letzten sechs Monaten um 30% und steht aktuell bei 35,68 Euro. Die Deutsche Bank hob nach den Quartalszahlen das Kursziel von 42 Euro auf 44 Euro an. An der Euwax wird heute ein Knock-out-Call auf Infineon verkauft.





Der deutsche Chemie- und Pharmakonzern Bayer beantragt für sein Augenmedikament Eylea die EU-Zulassung für ein doppelt so langes Behandlungsintervall als bisher. Dies soll durch eine höhere Dosierung des zweitwichtigsten Medikaments für Bayer erreicht werden. Unterdessen wächst der Druck des Investors Bluebell. Dieser möchte eine Aufspaltung und Veränderung auf dem Chefsessel erreichen und sammelt für sein Vorhaben Unterstützer. Der bisherige CEO Werner Baumann soll dem Vernehmen nach 2024 den Konzern verlassen. Unter anderem für jene kostspielige Monsanto-Übernahme steht Baumann in der Kritik. Die Bayer-Aktie steigt um 1,45% auf 57,54 Euro. Stuttgarter Derivateanleger kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Bayer Die Aktie des niederländischen Herstellers von Lithographiesystemen, ASML, stoppte ihre Januar-Rally kurz vor einem neuen 52-Wochen-Hoch. Seit Jahresbeginn steht ein Kursplus von 15% zu Buche, aktuell notiert die ASML-Aktie bei 616,30 Euro. Im März 2022 stand sie mit 640 Euro etwas höher. Zum durchschnittlichen Kursziel der Analysten von 706,20 Euro fehlt noch ein gutes Stück. Anleger greifen heute bei einem Call-Optionsschein auf ASML zu.

