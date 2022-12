Die meistgehandelten Derivate v. 05.12.22

1. Capped-Call auf Lufthansa

Die Luftfahrtbranche zeigt sich nach den schwierigen Corona-Jahren erholt. Die Lufthansa setzt nun mindestens symbolisch ein Zeichen und holt den A380 zurück. Zukünftig sollen 4 Maschinen des Typs reaktiviert werden. Verhandelt wird derzeit noch um den Einstieg der italienischen Staatsfluglinie ITA Airways. In Stuttgart setzt man auf die Lufthansa und kauft einen Capped-Call-Optionsschein.



2. K.O.-Call auf JinkoSolar

Kurzfristig deutlich erholt präsentiert sich JinkoSolar. Die Aktie des chinesischen Solar-Unternehmens ist unter deutschen Anlegern sehr beliebt. Die waren mit einem K.O.-Call engagiert und nehmen kurzfristig Gewinne mit. Der Schein wird verkauft. JinkoSolar notiert in Euro seit Jahresbeginn rund 30 Prozent im Plus.



3. K.O.-Call auf Brent Crude Oil

Öl bleibt als Basiswert sehr beliebt. Rege gehandelt wird ein K.O.-Call, der sowohl gekauft, als auch verkauft wird. Brent erholt sich zum Wochenbeginn, nachdem die Notierung für den Spotpreis in der vergangenen Woche unter 80 Dollar gerutscht war. Ab diesem Montag greift das Ölembargo gegen Russland. Zudem blickt man am Ölmarkt nach China, wo eine Lockerung der Corona-Regeln den Ölpreis stützen könnte.