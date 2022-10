Die meistgehandelten Derivate v. 05.10.22

1. Discount-Put-Optionsschein auf Nasdaq 100

In einen Discount-Put-Optionsschein auf den Nasdaq 100 steigen die Derivateanleger an der EUWAX zur Wochenmitte ein. Die gestrige Rallye führte den Nasdaq 100 bis auf 11.609 Punkte. Die Stuttgarter Derivateanleger erwarten offensichtlich wieder einen nachgebenden Technologieindex. Aktuell wird der Index mit 11.495 Punkten über 80 Punkten unter dem gestrigen Schlusskurs taxiert.



2. Put-Optionsschein auf Infineon

Ebenfalls steigen die Derivateanleger an der EUWAX in einen Put-Optionsschein auf Infineon ein. Die Analysten von Warburg Research haben das Kursziel von Infineon bei 36 Euro belassen und ihre „Buy“ Einschätzung bestätigt. Die Infineon-Aktie konnte im frühen Handel bis auf 25,92 Euro zulegen. Zur Mittagszeit notiert die Aktie mit 25,20 Euro weiterhin mit über 3% im positiven Terrain.



3. Call-Optionsschein auf Shell

Seit gestern steigen die Stuttgarter Derivateanleger aus einem Call-Optionsschein auf den Öl- und Erdgasförderer Shell aus. Heute findet das OPEC+ Treffen in Wien statt. Die Marktteilnehmer erwarten eine Produktionskürzung von einer Million Barrel pro Tag. Die Rohölsorte Brent hat seit letztem Mittwoch rund 7 US-Dollar auf 92 US-Dollar zugelegt. Auch die Shell-Aktie legte in dem Zeitraum von 24,50 Euro auf 26,55 Euro zu.