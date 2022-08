Die meistgehandelten Derivate v. 05.08.22

1. Call-Optionsschein auf die Deutsche Post

Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen kaufen die Anleger an der Euwax einen Call-Optionsschein auf die Deutsche Post. Der Logistikdienstleister konnte im vergangenen Quartal seinen Umsatz um 23,4% auf rund 24 Milliarden Euro steigern. Der operative Ertrag kletterte um 12,2% auf über 2,3 Milliarden Euro. Die Quartalszahlen wurden von den Anlegern positiv aufgenommen, die Post-Aktie legt über 5% auf 42,08 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf Union Pacific

Zum Wochenabschluss steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf die amerikanische Eisenbahngesellschaft Union Pacific ein. Union Pacific ist in 23 westlichen US-Bundesstaaten aktiv. Im vergangenen Quartal steigerte die Eisenbahngesellschaft ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 14% auf über 6,2 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn nahm um 2% auf 1,835 Milliarden US-Dollar zu. Die Union-Aktie notiert mit 222,35 Euro unverändert.



3. Call-Optionsschein auf Occidental Petroleum

Auch ein Call-Optionsschein auf Occidental Petroleum wird in Stuttgart gekauft. Nach einem Verlust im Vorjahresquartal von 97 Millionen US-Dollar erzielte Occidental im abgelaufenen Quartal einen Gewinn von über 3,5 Milliarden US-Dollar. Die Beteiligungsgesellschaft von Warren Bufftet, Berkshire Hathaway, hält inzwischen rund 16% an dem Mineralöl- und Erdgasförderer.