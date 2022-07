Die meistgehandelten Derivate v. 05.07.22

1. Call-Optionsschein auf K+S

Sowohl der meistgehandelte Call-Optionsschein als auch der meistgehandelte Knock-out-Call auf K+S werden von den Stuttgarter Derivateanlegern verkauft. Die Aktie des Düngemittelherstellers hat seit seinem Mehrjahreshoch von Mitte April über 40% abgegeben. Auch heute geht es weitere 5% auf 20,55 Euro abwärts.



2. Knock-out-Call auf Uniper

In dem Knock-out-Call auf Uniper liegt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen ausgeführten Kauf- und Verkaufsordern vor. Nach dem gestrigen Kursrutsch verliert die Aktie des Energieversorgers heute weitere 5,5% und notiert bei 11,20 Euro. Die Bundesregierung will offensichtlich die gesetzliche Grundlage für einen „Schutzschirm“ für angeschlagene Energieunternehmen schaffen



3. Call-Optionsschein auf Shell

Der Call-Optionsschein auf Shell wird im bisherigen Handelsverlauf von den Derivateanlegern an der Euwax überwiegend verkauft. Die Analysten von Goldman Sachs haben in einer Branchenstudie die Aktie auf „Buy“, mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Shell-Aktie verliert 0,6% auf 25,20 Euro.