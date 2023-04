Die meistgehandelten Derivate v. 05.04.23

1. Call-Optionsschein auf Bayer

Die Bayer-Aktie arbeitet weiter an einer Trendwende nach schwierigen Börsenjahren. Anleger steigen in Stuttgart in einen Call-Optionsschein ein. Am Dienstag konnte Bayer in den USA einen Erfolg erzielen: Im Streit um die Haftung für Talkumpuder mit Asbest-Partikeln nach der Übernahme des Konsumgütergeschäfts von Merck konnte der deutsche Pharmariese einen Durchbruch erzielen.



2. Call-Optionsschein auf Shell

Die OPEC hat am Sonntag mit ihrer überraschenden Förderkürzung ein Ausrufezeichen gesetzt. Gemeinsam mit Russland wird das Angebot reduziert, was den Ölpreis in dieser Woche nach oben schickt. In Stuttgart nehmen Anleger verstärkt Shell ins Depot und setzen auf steigende Profite durch höhere Ölpreise.



3. Call-Optionsschein auf Ferrari

Luxus boomt – wie bei LVMH oder Hermes, so auch beim Automobilhersteller Ferrari. Die Aktie nimmt nach einer kurzen Konsolidierung seit März neuen Anlauf auf neue Hochs und zieht an. Ferrari weist damit mittlerweile knapp 50 Milliarden Euro Marktkapitalisierung auf. In Stuttgart wird ein Call-Optionsschein rege gehandelt. Der Schein wird gekauft und verkauft. Am Mittag dominierten eher die Verkäufer.