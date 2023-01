Die meistgehandelten Derivate v.05.01.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom profitiert heute von positiven Zahlen ihrer US-Mobilfunksparte T-Mobile US. Insgesamt konnten 1,82 Millionen Neukunden gewonnen werden. Analysten sehen für die Aktie der Deutschen Telekom schon seit geraumer Zeit positive Aussichten und stufen sie auf buy ein. An der Euwax wird heute ein Discount-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom gekauft.





Die Lufthansa steht kurz vor der Übernahme der italienischen Staatsairline ITA Airways. Dies beflügelte den Kurs der Aktie in den letzten Handelswochen. Auch heute steht die Lufthansa-Aktie im Plus und notiert bei 8,23 Euro. Derivateanleger steigen dementsprechend in einen Knock-out-Call auf die Lufthansa ein.Die Aktie der Siemens Energy zeigt sich heute volatil. Zum Handelsbeginn stand ein Plus von ca. 1%, welches im weiteren Verlauf wieder abgegeben wurde und so rutschte die Aktie zeitweise ins Minus. Gegen Mittag notiert der Kurs auf Vortagesniveau. Die Stuttgarter Derivateanleger nutzen die Volatilität und handeln einen Knock-Out-Call auf Siemens Energy rege.

