Die meistgehandelten Derivate v. 04.11.22

1. Call-Optionsschein auf Aixtron

Zum Wochenabschluss steigen die Derivateanleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf Aixtron ein. Das Unternehmen stellt Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie her. In der letzten Handelswoche erhöhte Aixtron im Rahmen der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen die Wachstumsprognosen für das Jahr 2022. Das Unternehmen erwartet nun einen Auftragseingang zwischen 540 und 600 Millionen Euro. Zuvor waren es noch 520 bis 580 Millionen Euro. Die Aktie legt in einem freundlichen Umfeld fast 4% auf 25,95 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf PayPal

Auch nach der Bekanntgabe der gestrigen Quartalszahlen steigen die Anleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf PayPal ein. Im abgelaufenen Quartal konnte der Online-Bezahldienst seinen Nettogewinn um 22% auf 1,33 Milliarden US-Dollar steigern. Für das laufende Quartal rechnet PayPal mit einem geringeren Umsatzwachstum. Bei den Anlegern kam der Ausblick offenbar nicht gut an, die Aktie verliert heute weitere 2%. Auf Wochensicht hat die Aktie über 15% verloren.



3. Discount-Call-Optionsschein auf die Porsche AG

Die häufigsten Preisfeststellungen im bisherigen Handelsverlauf finden in einem Discount-Call-Optionsschein auf die Porsche AG statt. Wie bereits am Vortag steigen die Derivateanleger in den Call ein. Die Aktie der Porsche AG kann sich nach den gestrigen Kurseinbrüchen erholen und legt 2,9% auf 102,15 Euro zu.