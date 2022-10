Die meistgehandelten Derivate v. 04.10.22

1. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom

Der DAX erholt sich am Dienstag dynamisch auf 12.600 Punkte. Aufgrund nachlassender Zinssorgen werden damit in kurzer Zeit rund 800 Punkte aufgeholt. Analysten verweisen zudem auf die Markttechnik, die in den vergangenen Wochen stark überverkauft war. In Deutschland erholt sich die Deutsche Telekom. Derivateanleger hatten in den vergangenen Wochen einen Call-Optionsschein gekauft, der am Dienstag in die Stärke der Aktie verkauft wird.



2. Call-Optionsschein auf Apple

Gewinnmitnahmen sehen wir an der EUWAX auch bei Apple. Anleger trennen sich von einem Call-Optionsschein. Die Aktie konnte am Montag knapp 3% zulegen, nachdem Apple in der Vorwoche unter Druck geriet. Der iPhone-Hersteller hatte seine optimistische Prognose für das neue iPhone revidieren müssen, was im nervösen Marktumfeld der vergangenen Woche nicht gut aufgenommen wurde.



3. Call-Optionsschein auf K+S

Um rund 15% hat sich Kali und Salz in den vergangenen Tagen erholen können. Derivateanleger hatten die Aktie in den vergangenen Wochen ins Depot genommen und fahren nun Gewinne ein. Sie verkaufen den Call-Optionsschein. Am Dienstag kam J.P. Morgan mit einer neuen Studie zur Aktie. Die US-Bank J.P. Morgan hat das Kursziel für K+S von 44,50 auf 38 Euro gesenkt, dabei aber die Einstufung auf "Overweight" belassen.