Die meistgehandelten Derivate v. 04.08.22

1. Call-Optionsschein auf Qualcomm

In einen Call-Optionsschein auf Qualcomm, einen amerikanischen Anbieter von Mobilfunktechnologie, steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. In der Vorwoche vermeldete Qualcomm seine Quartalszahlen. Im abgelaufenen Quartal konnte Qualcomm den Umsatz um 36% gegenüber dem Vorjahresquartal auf rund 10,9 Milliarden US-Dollar steigern. Der Nettogewinn zog sogar um 84% auf 3,73 Milliarden US-Dollar an. Die Aktie gibt knapp 1% auf 146,70 Euro nach.



2. Knock-out-Call auf Umicore

Auf den belgischen Materialtechnologie- und Recyclingkonzern Umicore kaufen die Derivateanleger an der Euwax einen Knock-out-Call. Im ersten Halbjahr 2022 blieben die Umsätze von Umicore bei 2,1 Milliarden Euro stabil, während das EBITDA um 21% auf 601 Millionen Euro gefallen ist. Die Umicore-Aktie notiert mit 36,75 Euro nahezu unverändert.



3. Discount-Call-Optionsschein auf Apple

Wie bereits zu Wochenbeginn steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Discount-Call auf Apple ein. Die Aktie des Smartphone-Pioniers hat seit Jahresbeginn knapp 7% in US-Dollar gerechnet verloren, während der Nasdaq 100 ungefähr 18% nachgegeben hat.