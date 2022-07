Die meistgehandelten Derivate v. 04.07.22

1. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom

Der seit mehreren Wochen sehr rege an der Euwax gehandelte Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom wird im bisherigen Handelsverlauf verkauft, während es für die Aktie der Deutschen Telekom am Vormittag bis auf 19,37 Euro bergauf ging. Auf diesem Niveau notierte die T-Aktie zuletzt Ende 2001. Der größte europäische Funkturmbetreiber Cellnex würde der Deutschen Telekom nach Medienberichten bei einem Zuschlag beim Verkauf der Telekom Funkturmtochter eine Minderheitsbeteiligung anbieten.



2. Call-Optionsschein auf Commerzbank

Seit einigen Handelstagen steigen die Derivateanleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf die Commerzbank ein. Die Ratingagentur Moody’s hat die Kreditwürdigkeit der Commerzbank von A1 auf A2 heruntergestuft. Vorstandschef Manfred Knof bestätigte den Abbau von 7.000 Stellen bis Mitte Juni durch einzelvertragliche Lösungen. Die Bank möchte bis Ende 2024 insgesamt 10.000 Vollzeitstellen abbauen. Für die Aktie geht es 2,6% auf 6,30 Euro abwärts.



3. Call-Optionsschein auf NVIDIA

Bei einem Call-Optionsschein auf NVIDIA drücken die Stuttgarter Derivateanleger auf den Verkaufsbutton. NVIDIA war am letzten Freitag einer der größten Verlierer an der Nasdaq 100, nachdem der Halbleiterkonzern Micron Technology mit seinen trüben Aussichten für Kursverluste bei den Halbleiterwerten sorgte.