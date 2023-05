Die meistgehandelten Derivate v. 04.05.2023

1. Discount-Call-Optionsschein auf Archer Daniels Midland



Beim US-amerikanischen Agrar-Konzern Archer Daniels Midland findet heute die Hauptversammlung statt. Die Zahlen zum ersten Quartal 2023 wurden bereits veröffentlicht. Hier gelang gegenüber dem Vorjahresquartal eine Umsatzsteigerung von 23,65 Milliarden US-Dollar auf 24,07 Milliarden US-Dollar. Ebenfalls gesteigert wurde der Gewinn je Aktie von 1,90 US-Dollar auf 2,09 US-Dollar. Aktuell notiert die Archer Daniels-Aktie mit 75 US-Dollar unverändert. Anleger kaufen einen Discount-Call-Optionsschein.





2. Discount-Call-Optionsschein auf Mercedes-Benz



Der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz hielt gestern seine Hauptversammlung ab. Dort wurde eine Dividenden-Zahlung von 5,20 Euro pro Aktie beschlossen, das sind 20 Cent mehr als im Vorjahr. Wie Mercedes-CEO Ola Källenius sagte, möchte der Autobauer den Anteil seiner Luxus-Modelle und der Elektro-Fahrzeuge am Konzernabsatz weiter steigern. Gleichzeitig mahnte er weiterhin Kostendisziplin aufgrund gestiegener Energie- und Rohstoffpreisen an. Die Mercedes-Benz-Aktie notiert am heutigen ex-Dividende Tag um den Dividendenabschlag niedriger bei 65,75 Euro. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Mercedes-Benz verkauft.





3. Knock-out-Put auf Zalando



Der Online-Modehändler Zalando öffnete seine Bücher zum abgelaufenen Quartal. Dank einer stabilen Kundennachfrage konnte der Umsatz um 2,3% auf 2,3 Milliarden Euro gesteigert werden. Dadurch verringerte sich der Verlust von 61,3 Millionen Euro aus dem Vorjahresquartal auf nun 38,5 Millionen Euro. Die Zalando-Aktie bricht dennoch um 8,3% auf 32,08 Euro ein. Stuttgarter Derivateanleger greifen bei einem Knock-out-Put auf Zalando zu.