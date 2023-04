Die meistgehandelten Derivate v. 04.04.23

1. Call-Optionsschein auf Telekom

Die europäischen Aktienmärkte bauen ihre Gewinne aus, der DAX steigt am Mittag auf 15.740 Punkte. Einen großen Beitrag zum neuen Jahreshoch liefert die Deutsche Telekom. Der beliebte Dividenden-Titel kann in diesem Jahr ein Kursplus von 18,5% verbuchen. Ein entsprechender Call-Optionsschein von Morgan Stanley wurde in diesem Jahr in Stuttgart rege gehandelt und liegt seit Jahresbeginn über 100% im Plus. Am Dienstag nehmen Anleger Gewinne mit.



2. Knock-out-Call auf Nestle

Um den Schweizer Lebensmittelriesen Nestle war es zuletzt ruhig. Die Aktie konnte vom positiven Börsenumfeld nicht profitieren, notiert auf ein Jahr betrachtet in einer Seitwärtsspanne. In diesem Jahr beträgt das Plus erst gut 2%. In Stuttgart setzt man auf Nachholeffekte und kauft einen Knock-out-Call.



3. Nasdaq Knock-out-Put

Die Nasdaq war der Gewinner des ersten Halbjahrs. Der Nasdaq 100, der die wichtigsten Tech-Aktien der USA vereint, konnte über 20% zulegen. Anleger nehmen Techs mit der Aussicht auf fallende Zinsen im zweiten Halbjahr 2023 ins Depot. Derzeit preist der Markt eine Zinssenkung um rund 100 Basispunkte ein, nachdem die FED im Mai das letztmalig die Zinsen erhöhen könnte. In Stuttgart wird ein Knock-out-Put zur Absicherung gekauft.