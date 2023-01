Die meistgehandelten Derivate v.04.01.23

1. Knock-out-Call auf Gold

Edelmetalle stehen derzeit im Fokus der Anleger. Nicht zu Unrecht, wie der Goldpreis zeigt, der aktuell mit 1.860 US-Dollar je Feinunze auf einem neuen Sechsmonatshoch steht. Die Stuttgarter Derivateanleger nutzen die Gunst der Stunde und verkaufen einen Knock-out-Call auf Gold, um Gewinne mitzunehmen.





Der starke Jahresauftakt im DAX zog auch den Kurs der Deutschen Post-Aktie mit nach oben. Im Wochenvergleich steht für den Logistikkonzern immerhin ein Plus von fast 4% zu Buche. Die Anleger sichern nun ihre Gewinne und verkaufen heute einen Knock-out-Call auf die Deutsche Post.Die Deutsche Bank-Aktie gehört heute zu den Gewinnern im DAX. Zum Mittag steht sie mit 11,55 Euro fast 4,5% im Plus. Analysten sehen weiteres Kurspotential und setzen die Aktie mehrheitlich auf Buy. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank rege gehandelt, wobei die Verkäufer überwiegen.

