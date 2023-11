Die meistgehandelten Derivate v. 03.11.23

1. Discount-Call auf Lufthansa

Das freundliche Marktumfeld lässt Anleger wieder verstärkt bei Nebenwerten zugreifen. Dazu gehört die Lufthansa, zumindest der Index-Ordnung nach. Die Airline hat in dieser Woche Zahlen vorgelegt, die überzeugen konnten. Nach monatelanger Korrektur wird das tiefe Kursniveau zum Einstieg genutzt. In Stuttgart wird ein Discount-Call auf die Lufthansa rege gekauft. Damit spekulieren Derivateanleger auf einen Anstieg auf 8 Euro bis Juni 2024.

2. Call-Optionsschein auf LVMH

Luxus hatte in diesem Sommer einen schweren Stand. Sorgen um die Kaufkraft der Konsumenten, besonders auch in China, haben verschiedene Werte deutlich purzeln lassen. LVMH hat zwischenzeitlich seit Jahresbeginn ins Minus gedreht. Derzeit läuft eine Erholung, die in Stuttgart mit Käufen eines Call-OS begleitet wird.

3. Put-Optionsschein auf Porsche Holding

Der Oktober war für Automobilaktien ein sehr schwacher Monat. Die deutschen Werte sind im DAX40 durchweg unter den Verlierern zu finden. Zuletzt enttäuschte Mercedes mit den Quartalszahlen deutlich. In Stuttgart hatten Anleger einen Put-OS auf die Porsche Holding gekauft, der entsprechend stark zulegen konnte. Der jüngste Rücksetzer wird nun zum Ausstieg genutzt. Der Schein wird verkauft.

