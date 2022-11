Die meistgehandelten Derivate v. 03.11.22

1. Call-Optionsschein auf PayPal

Vor Veröffentlichung der heutigen PayPal-Quartalszahlen steigen die Derivateanleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf den Online-Zahlungsabwickler ein. Die Markteilnehmer erwarten für das abgelaufene Quartal einen Gewinn von 0,96 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 6,8 Milliarden US-Dollar. Die PayPal-Aktie legt im Vorfeld 0,9% auf 81,55 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf Chipotle Mexican Grill

Aufgrund einer Empfehlung steigen die Stuttgarter Derivateanleger seit gestern Nachmittag in einen Call-Optionsschein auf Chipotle Mexican Grill ein. Chipotle bietet in seinen fast 3.100 Schnellrestaurants mexikanisches Essen an. Im vergangenen Quartal konnte das Unternehmen den Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 13,7% auf 2,2 Milliarden US-Dollar steigern. Der Nettogewinn stieg von 204,4 Millionen US-Dollar auf 257,1 Millionen US-Dollar.



3. Call-Optionsschein auf die Porsche AG

Ebenfalls steigen die Anleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf die Porsche AG ein. Für die Porsche-Aktie geht es heute in einem schwachen Marktumfeld um beinahe 3% auf 98,55 Euro abwärts. Am Dienstag erreichte die Aktie der Porsche AG mit 106,65 Euro die höchste Notierung seit dem Börsengang von Ende September.