Die meistgehandelten Derivate v.03.08.22

1. Call-Optionsschein auf Boeing

Während in der letzten Handelswoche die Stuttgarter Derivateanleger in den Call-Optionsschein auf Boeing einstiegen, drücken Sie im heutigen Handelsverlauf überwiegend auf den Verkaufsbutton für diesen Call. Der amerikanische Flugzeugbauer darf nach anderthalbjähriger Pause wieder seinen Langstreckenjet „Dreamliner“ ausliefern. Der Konzern hat die Genehmigung von der amerikanischen Luftfahrtaufsicht erhalten. Nachdem die Aktie in den letzten vier Handelswochen um rund 25% zugelegt hat, geht es heute um 1,7% auf 160,95 Euro abwärts.



2. Call-Optionsschein auf NVIDIA

Wie bereits am Montag steigen die Anleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf NVIDIA ein. Der Halbleiterentwickler wird am 24. August seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal vorlegen. Im vorherigen Quartal konnte NVIDIA seinen Umsatz um 46% auf 8,29 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal steigern. Aufgrund einer Vertragsstrafe aus der gescheiterten Übernahme von ARM in Höhe von 1,35 Milliarden US-Dollar sank der Nettogewinn jedoch um 15% auf 1,618 Milliarden US-Dollar. Die NVIDIA-Aktie gibt heute knapp 2% auf 179,40 Euro nach.



3. Call-Optionsschein auf Apple

Mit bereits über 300 Preisfeststellungen am Vormittag wird ein Call-Optionsschein auf Apple mit Abstand am häufigsten gehandelt. Die Händler an der Euwax erhalten fast ausschließlich Kauforders in dem Call. Die Apple-Aktie gibt im frühen Handel 0,5% auf 157,36 Euro nach.