Die meistgehandelten Derivate v. 03.04.23

1. Knock-out-Call auf SMA Solar

SMA Solar war der Gewinner der vergangenen Woche. Nach starken Zahlen und einer Anhebung der Prognose zog der heimische Hersteller von Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen deutlich an. Die Aktie kletterte von 75 auf 100 Euro im Hoch. Das dreistellige Kursniveau wird nun vorerst zum Ausstieg genutzt. Die Aktie wird zum Wochenbeginn von einem Börsenmedium verkauft. SMA Solar korrigiert am Mittag leicht auf 97 Euro. In Stuttgart wird ein Knock-out-Call verkauft.



2. Knock-out-Call auf Hermes

Luxus wird an der Börse weiter hoch gehandelt. In Frankreich gehören LVMH und Hermes zu den absoluten Lieblingen. Hermes konnte mittelfristig etwas Boden auf LVMH gutmachen. Seit Jahresbeginn steht bei Hermes ein Plus von 27%. Die Aktie profitiert vom internationalen Interesse an europäischen Aktien und dem ungebrochenen Trend zu Luxus. In Stuttgart nehmen Derivateanleger Gewinne mit und verkaufen einen Knock-out-Call.



3. Knock-out-Call auf Gold

Gold konnte im März den besten Monat seit Juli 2020 verbuchen. Damals zog das Edelmetall im Zuge der Corona-Pandemie an. Nun wird Gold als sicherer Hafen rund um die Krisen der Banken gesucht. Gleichzeitig stützt die Aussicht auf fallende Zinsen in den USA. Dementsprechend konnte Gold seine Gewinne auch nach der Entspannung rund um die Banken größtenteils wahren. Die 2000-Dollar-Marke haben die Bullen weiter im Blick, danach wartet das Rekordhoch. In Stuttgart nehmen Derivateanleger zum Wochenbeginn Gewinne mit und verkaufen den Knock-out -Call.