Die meistgehandelten Derivate v. 03.03.23

1. Call-Optionsschein auf Salesforce



Für die Salesforce-Aktie ging es im gestrigen Handel in der Spitze um 16% nach oben. Gründe waren neue Quartalszahlen, die über den Erwartungen lagen. Sowohl beim Umsatz mit 8,38 Milliarden US-Dollar als auch beim Gewinn je Aktie von 1,68 US-Dollar gab es gegenüber dem Vorjahr Steigerungen. Zudem konnte der Softwarehersteller mit einem überraschend optimistischen Jahresausblick sowie der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms im Volumen von 20 Milliarden US-Dollar bei den Anlegern punkten. Diese nehmen nach dem Kursfeuerwerk vom Vortag ihre Gewinne mit und verkaufen einen Call-Optionsschein auf Salesforce.





Die Aktie des deutschen Chemie- und Pharmariesen kletterte in den ersten zwei Monaten des Handelsjahrs auf 62 Euro. Ein eher trüber Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023 ließ die Bayer-Aktie in den letzten Handelstagen wieder in Richtung 56 Euro nachgeben. Heute erholt sich der Aktienkurs, steigt um 1,34% und kostet aktuell 57,52 Euro. An der Euwax ist ein Discount-Call-Optionsschein auf Bayer gefragt.Die Aktie der irischen Billigflug-Airline Ryanair konnte in den letzten sechs Monaten um 25% auf 15,50 Euro steigen. Analysten zeigen sich auch weiterhin optimistisch und sehen die Ryanair-Aktie als Outperfomer. Das durchschnittliche Analysten-Kursziel liegt bei 20,07 Euro. Damit fehlen dem aktuellen Kurs noch fast 30% Zuwachs. Stuttgarter Derivateanleger zeigen sich ebenfalls optimistisch und kaufen einen Knock-out-Call auf Ryanair

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.