Die meistgehandelten Derivate v.03.02.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Commerzbank

Die Commerzbank möchte nach dem anstehenden DAX-Rückzug von Linde in den deutschen Leitindex nachrücken. Sozusagen als Entscheidungshilfe veröffentlichte das Geldhaus vorläufige Zahlen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte die Commerzbank einen Vorsteuergewinn von 2 Milliarden Euro. Am 16. Februar sollen die vollständigen Ergebnisse präsentiert werden. Die Commerzbank-Aktie stieg in der Folge auf ein neues 52-Wochen-Hoch mit 10,62 Euro. Zum Wochenschluss gibt die Aktie wieder nach und steht bei 10 Euro. Stuttgarter Derivateanleger steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf die Commerzbank ein.





Apple enttäuschte Analysten und Anleger mit den gestern vorgelegten Quartalszahlen für das vergangenen Quartal. Normalerweise jagt Apple im Weihnachtsgeschäft regelmäßig neue Umsatzrekorde. In 2022 gab es nun erstmals seit langem einen Umsatzrückgang von 5% auf 117,2 Milliarden US-Dollar. Auch beim Gewinn verfehlte Apple die Erwartungen mit 30 Milliarden US-Dollar nach 34,6 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Hauptgrund ist ein Umsatzrückgang beim iPhone um 8%. Für die Apple-Aktie geht es um 3% nach unten auf 146,07 US-Dollar. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Apple gekauft.Der Münchener Wafer-Hersteller Siltronic veröffentlichte gestern seine Quartalszahlen. Demnach konnte der Gewinn vor Steuern von 109 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 125 Millionen Euro im Schlussquartal 2022 gesteigert werden. Der Umsatz stieg auf 472 Millionen Euro, nach 377 Millionen in Q4 2021. Vorläufige Zahlen für das Gesamtjahr ergeben einen Gewinn von 496 Millionen Euro. Im Jahr 2022 lag der Gewinn bei 317 Millionen Euro. Die Siltronic-Aktie gewann gestern in der Spitze ca. 8% und notiert aktuell bei 85,05 Euro. Anleger nehmen ihre Gewinne mit und verkaufen einen Knock-out-Call auf Siltronic

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.