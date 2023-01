Die meistgehandelten Derivate v.03.01.23

1. Call-Optionsschein auf Rheinmetall

Kürzlich sorgten Probleme beim Puma-Schützenpanzer noch für einen Kursrücksetzer bei Rheinmetall. Zum Jahresstart konnte der Technologie- und Rüstungskonzern jedoch wieder mit positiven Nachrichten aufwarten. Ein deutscher Autohersteller beauftragt Rheinmetall mit dem Einbau neuartiger Schaltschützen in seine Elektroautos. In Stuttgart ist deshalb heute ein Call-Optionsschein auf Rheinmetall gefragt.



2. Knock-out-Put auf Silber

Der Silberpreis erlebte in 2022 eine Achterbahnfahrt. Im März erreichte Silber bei 26,11 US-Dollar sein Jahreshoch, im September stand dann das Jahrestief von 17,88 US-Dollar zu Buche. Seither erholt sich der Silberpreis wieder und steht aktuell bei 24,34 US-Dollar. Die Anleger an der Euwax erwarten nun einen Rückgang und steigen heute in einen Knock-out-Put auf Silber ein.



3. Knock-out-Put auf Hannover Rück

Die Aktie der Hannover Rück konnte Ende 2022 mit einem Jahresplus von ca. 9% aufwarten. Einige Analysten sehen vorerst aber kein weiteres Kurspotential und stufen die Aktie auf hold ein. Die Stuttgarter Derivateanleger gehen mit und kaufen einen Knock-out-Put auf Hannover Rück.